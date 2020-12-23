Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин встретился с журналистами. Встреча прошла в неформальной обстановке, в течение нескольких часов участники имели возможность обсудить десятки вопросов, связанных с малым и средним бизнесом в столице. Разумеется, одной из ключевых тем стали меры поддержки предпринимателей, которые город запустил в период пандемии коронавируса.Алексей Фурсин рассказал, сколько средств было выделено на поддержку малого и среднего бизнеса и сколько предпринимателей в итоге получили ту или иную помощь.- Общий объем средств, которые выделены на поддержку бизнеса в Москве, составил 90 миллиардов рублей. В их числе порядка 3 миллиардов рублей, выделенных на субсидии. Если говорить именно о финансовой поддержке - льготном кредитовании, прямых субсидиях, гарантийной поддержке - в совокупности ими воспользовались свыше 13 тысяч предпринимателей. Но если мы говорим обо всех видах помощи бизнесу, в том числе консультационной, административной, образовательной, то их получателями стали более 150 тысяч человек.- Есть обратная связь от некоторых предпринимателей - жалуются, что обещанных субсидий приходится ждать несколько месяцев.- К сожалению, такое есть. Но надо понимать, наверное, атмосферу этого года. Как только было объявлено о тех или иных мерах поддержки, за ними одновременно обратилось огромное количество индивидуальных предпринимателей, организаций малого и среднего бизнеса. Кроме того, выделение субсидий из бюджета сопровождается определенными процедурами – проверкой наличия всех необходимых документов, проверкой их подлинности и соответствия установленным правилам. Ведь наши субсидии всегда компенсируют уже понесенные затраты – на размещение продукции на маркетплейсе, реализацию через сервисы доставки еды, экспортные транзакции и прочее. Но что происходило у нас? Это наша особенность российская - мы откладываем все на последний момент. Даже заявки на получение выплат.Глава ДПиИР напомнил, что сроки первой волны мер поддержки несколько раз продлевались.- Очень большое количество обращений поступило в самые последние дни перед завершением приема документов. Если обычно каждый день приходило несколько десятков заявок, то в последние дни - по 600-700. К сожалению, многие подавали в заявках не полные пакеты документов, или вообще не те, которые требовались. Многие заявки нужно было дорабатывать и дорабатывать. Вы спросите у тех предпринимателей, которые говорят о задержках субсидий, сколько раз они корректировали и переделывали свои заявки?В период пандемии количество обращений, если сравнивать даже с прошлым годом, выросло в десять раз. Чтобы их обработать, нужны были какие-то новые технические решения. И это в итоге ускорило процесс цифровизации услуг.- Эту работу мы начинали еще с весны. Практически все субсидии перевели в формат подачи онлайн. Теперь любой предприниматель отслеживает движение заявки в личном кабинете. Но мы на этом не останавливаемся. Мы собрали талантливые команды молодых программистов, которые помогут сделать нам еще один сервис предварительной онлайн-проверки. Скажем, есть молодой предприниматель, у которого нет юриста, нет бухгалтера и которому сложно понять, правильно или неправильно он подготовил бумаги. Для нас важно сделать так, чтобы любой предприниматель мог обратиться за субсидией, прикрепил свои документы и дальше программа подсказывала ему, правильный ли формат документов, что еще необходимо.Много споров вызывала еще одна проблема. (Забегая вперед, скажем, что сейчас она тоже уже решена).- Мы столкнулись с тем, что людям нужна возможность приостановки рассмотрения заявки, - рассказал Алексей Фурсин. - Скажем, я подал документы, но, если хотя бы один из них не соответствует требованиям, мне его вернут назад. Сегодня мы внедряем систему приостановки заявки, чтобы человек имел возможность дополнить заявку до ее рассмотрения. Бывает ведь, что человек ошибся или что-то забыл. Как правило, это может быть совсем небольшая ошибка, которая не позволяет нам принять заявку. Каждый предприниматель беспокоится, что, если вдруг его заявку сейчас отклонят, когда он подаст ее второй раз, денег на него уже не хватит. Существуют такие опасения, поэтому по просьбам предпринимателей мы предусмотрели возможность приостановки заявки на срок до 10 рабочих дней. Она будет доступна со следующего года.