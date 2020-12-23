Ограничительные меры, введенные в столице, доказали свою эффективность, считает вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Благодаря режиму самоизоляции были спасены тысячи жизней, а распространение коронавируса в городе удалось замедлить. Об этом Анастасия Ракова рассказала в программе «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе, выходящей в «Яндекс.Эфире».- Нет ни одной ограничительной меры, которая была бы бесспорной. Это всегда предмет дискуссии. Но власти приходится делать выбор, для того чтобы город дальше жил, развивался, а пандемия сокращалась. Конечно, это непростое решение, но я считаю, что оно абсолютно оправданно, - отметила Анастасия РаковаВ ответ на вопрос о необходимости введения весной режима строгой самоизоляции для горожан старшего возраста вице-мэр напомнила, что тяжелее всех коронавирусную инфекцию переносят именно пожилые люди. Во время болезни шансы летального исхода для них в разы выше, чем для других возрастных категорий.- Например, людей от 40 до 50 лет в среднем за весь сезон мы госпитализировали 20-25%, а от 60 до 70 лет - уже более 55% подлежало госпитализации, - рассказала Анастасия Ракова.