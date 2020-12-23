Пенсионерка из Московской области на несколько месяцев осталась без пенсии, потому что «умерла». Банк сообщил в Пенсионный фонд информацию о смерти женщины, а потом объяснил свой поступок тем, что в документы закралась ошибка.Все случилось в 2019 году. Жительница Электростали не получила пенсию в назначенный срок. Пенсионерка отправилась в банк, чтобы узнать в чем дело и была удивлена, когда сотрудники заявили, что она «умерла». А так как получатель выбыл из списка, банк вернул деньги обратно в Пенсионный фонд.Как сообщает сайт mk.ru, возмущенная москвичка быстро смогла доказать, что она не только жива, но еще и крайне возмущена произошедшем.После того, как Пенсионный фонд получил информацию о чудесном воскрешении и выплаты снова стали поступать, женщина решила пойти в суд. Электростальский городской суд согласился с возмущением обиженной пенсионерки, но вместо 100 тысяч рублей, которые она требовала в качестве моральной компенсации, удовлетворил 16 000 рублей.Их «воскресшей» выплатит банк.