Сергей Собянин предложил москвичам поздравить друг друга с помощью открыток в соцсетях. Вирутальные поздравления будут опубликованы на сайте мэра Москвы.- Если Вы хотите поздравить с наступающим Новым годом своих родственников, друзей, знакомых и просто всех москвичей, можно сделать это прямо сейчас. Отправьте им поздравительную открытку, подписав ее с помощью социальных сетей. Ваши открытки будут опубликованы на моем сайте, - рассказал мэр Москвы.Для того, чтобы опубликовать поздравление, достаточно написать текст и выбрать дизайн открытки. К ней можно также прикрепить фотографию. Виртуальные поздравления необходимо подписать с помощью популярных социальных сетей – Вконтакте, Facebook или «Одноклассники».Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом и выразил надежду, что будущий 2021 год станет для всех счастливым и спокойным.- Предвкушение праздника и ожидание чуда - знакомые с детства чувства все больше охватывают каждого из нас. И хотя 2020 год принес серьезные испытания, нам удалось немало сделать и для развития Москвы, - написал Сергей Собянин. - Надеюсь, что в уходящем году нашлось место для приятных событий и в вашей личной жизни. Давайте же будем помнить хорошее, а плохое - пусть поскорее пройдет и забудется.Мэр столицы пожелал горожанам здоровья и благополучия в наступающем 2021 году.