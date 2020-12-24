Многодетная семья из подмосковных Химок рискует остаться перед новым годом на улице. Банк продал их квартиру вместе с жильцами.«Однушку» супруги взяли в ипотеку в 2014 году, тогда стоимость квартиры составляла 5,3 млн рублей. Кредит заключили с «Райффайзенбанком», на первоначальный взнос пошел маткапитал и семейные накопления, всего 872 тысячи рублей, остальное для покупки добавил банк.Все было хорошо, но в 2017 году глава семейства Илья потерял работу, а жена - Валерия Сунцова-Цынгуева – находилась в декрете. Мужчина достаточно быстро нашел новое место для трудоустройства, но три месяца банк не получал платежей.- Мы просили предоставить рассрочку или кредитные каникулы, но нам отказали. Был вариант снизить сумму ежемесячного платежа, но за это хотели 300 тысяч рублей, для нас очень много. Рефинансировать в другом банке невозможно, так как не было работы, - рассказывает «Ридусу» многодетная мать.В итоге суд и требование погасить разом всю сумму, в противном случае квартира будет выставлена на торги.Это было в феврале 2019 года, но провести процедуру не удалось. После приставы написали акт о приеме-передаче жилья банку. А банк продал недвижимость новому владельцу, вместе с прописанными там несовершеннолетними детьми.У пары подрастают три дочери: старшей Софье 15 лет, средней Александре — 3 года 11 месяцев, а самой маленькой Анне — 1 год 5 месяцев.Недавно новый владелец пришел «в гости», чуть не выбил дверь, угрожал расправой и пытался силой выгнать прежних владельцев.- Суд, который постановил выписать нас со старшей дочкой из квартиры в феврале 2020 года, не учет двух малолетних детей. Их как будто нет, получается, сделка была совершена с прописанными жильцами. А может и не была, новый владелец не показывает нам никаких документов. Мы обжаловали решение летом, но нам пришел отказ, - рассказывает Валерия.Семья живет в страхе и не знает, что делать. Они намерены обжаловать решение о продаже, так как ущемлены права несовершеннолетних детей.К тому же, за годы, что была оформлена ипотека, они выплатили банку почти 2 миллиона рублей, но возвращать эти средства кредитная организация, судя по всему не планирует.