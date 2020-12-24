План по вакцинации от гриппа в Московской области перевыполнен. В этом году в регионе планировалось привить около 4,5 миллиона человек, однако прививку сделали уже более 4,7 миллиона местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.«Мы начали прививать жителей от гриппа еще в начале осени. В результате на данный момент вакцинацию прошли более 4,7 миллиона жителей региона, что составляет 105% от плана на этот год», — цитирует министра здравоохранения региона Светлану Стригункову РИАМО.Глава ведомства напомнила, что вакцинация является надежным способом защиты от гриппа. А прививаться Минздрав рекомендует, поскольку грипп способен давать серьезные осложнения, вылечить которые бывает не всегда легко и просто. Прививка же позволяет организму сформировать иммунитет к вирусной инфекции, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».