В столице подвели итоги конкурса «Доброволец-Москвы-2020». Впервые за шесть лет церемония награждения его победителей проводилась в онлайн-формате. Награды получили 20 индивидуальных участников и волонтерских коллективов. Еще 81 участник был отмечен в специальной номинации «Спасибо». Призеры и лауреаты конкурса получат поддержку города в воплощении своих проектов.- Этот непростой год можно назвать годом неравнодушных. Он стал важным этапом для развития добровольческого движения в Москве, - подчеркнула вице-мэр Москвы Наталья Сергунина. - Волонтеры продолжают помогать в больницах, доставляют продукты людям с хроническими заболеваниями и пожилым. При участии добровольцев готовились памятные мероприятия в честь 75-летия Победы. За год волонтерский актив города существенно вырос, теперь вас уже больше 100 тысяч. Только на конкурс было заявлено около 7,5 тысячи человек.Всего на конкурсе было представлено восемь номинаций: «Добрая идея», «Я волонтер», «Организатор добрых дел», «Добрая команда. Школа», «Добрая команда. Колледж», «Добрая команда. Вуз», «Добрая команда. Корпоративное объединение» и «Спасибо». Номинация «Спасибо» стала нововведением 2020 года: каждая некоммерческая организация могла представить в ней своих лучших волонтеров. Еще одно новшество этого года - участие в конкурсе впервые приняли команды с программами развития корпоративной социальной ответственности.Самой многочисленной по числу участников стала номинация «Добрая команда. Вуз»: на призовые места в ней претендовали 2025 человек. Еще одна номинация - «Я волонтер» - лидировала по числу поданных заявок: 470. Победителем в этой номинации стала врач Анастасия Брайловская, координирующая направление санитарно-профилактического просвещения всероссийского движения «Волонтеры-медики». Анастасия также активно участвует в донорских акциях и работает волонтером в Музее Победы.В этой же номинации жюри конкурса отметило москвичку Нину Фарафонову. Волонтерской деятельностью она занимается уже 30 лет. За эти годы ее заслуги были отмечены медалями «Меценаты столетия», «За активную военно-патриотическую работу», «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи», а также благодарностью Мэра Москвы за активное участие в волонтерском движении столицы.В финале конкурса в номинаци «Организатор добрых дел» победил Геннадий Старунов. Его проект «ОБЖ не за партами» предлагает создать общедоступную всероссийскую базу данных, в основе которой лежит реальный опыт спасателей. Всего в финальной части конкурса принял участие 51 проект самой разной направленности — от социальных программ помощи детям, инвалидам и пожилым людям до сохранения исторической памяти.- Каждый конкурсант “Добровольца Москвы” вносит свой вклад в развитие культуры добрых дел в столице, - отметила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова. - Опыт уже существующих социальных проектов будем транслировать для всех некоммерческих организаций города, а новые инициативы конкурсантов получат реализацию в 2021 году и станут платформой для будущих событий в сфере волонтерства.