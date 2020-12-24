В Москве закончился онлайн-акселератор Restart 360, в рамках которого столичных предпринимателей обучали, как найти новые точки роста во время кризиса из-за пандемии коронавируса. Этот проект был организован столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. За два месяца для участников провели 40 живых вебинаров с участием экспертов-практиков, которые разобрали лучшие успешные кейсы.- В акселераторе приняли участие 109 малых и средних предприятий, - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. - По итогам индивидуальной работы с наставниками большинство из них расширили сегменты аудитории и нашли новые каналы сбыта, что привело к увеличению прибыли. Например, уже на шестой неделе обучения некоторые участники показали рост выручки более чем в два раза.В числе таких проектов, благодаря новым знаниям увеличивших выручку, - сеть пиццерий «Лоло-Пицца».- Мы оформили для себя принципы отношений с сотрудниками, выстроили дорожную карту развития, определили, когда и сколько нам нужно дополнительных инвестиций, и к каким целям мы будем стремиться, - объясняет владелец «ЛОЛО Пицца» Вадим Дубровский. - Возник новый проект сезонного франчайзинга, дополняющий основной. Еще из практических результатов - на днях мы приобрели новый бизнес и на это решение повлияли подходы и знания, усвоенные во время курса.Запустив по-новому (как советовали эксперты) свой маркетинг, в два раза увеличил продажи проект Pillbird Clothing, который производит дизайнерскую одежду для медработников. А у поставщика оборудования для салонов красоты финансовые показатели выросли и вовсе в 2,5 раза. Туроператор «Веселые путешествия» (компания специализируется именно на школьном туризме) и «Высшая школа стилистики, дизайна и технологий» запустили новые направления, первые заказы получили консалтинговая компания «Профраншиза», студия дизайна и рекламы «Амадеус». Поставщик свежеобжаренного кофе «Модена кофе» вышел на экспорт.Стоит отметить, что программу реализовала команда комплекса «Бизнес.Техноград» (он находится на ВДНХ).