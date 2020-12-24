Мэр столицы Сергей Собянин объявил 31 декабря праздничным днем для москвичей. Столичный градоначальник подписал распоряжение о том, что последний день года будет нерабочим.- Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Москвы, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работникам, - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте мэра Москвы.О том, что 31 декабря в столице следует сделать нерабочим, Сергей Собянин ранее высказался в эфире канала «Россия 24». Мэр города порекомендовал руководителям предприятий и организаций Москвы дать своим сотрудникам в этот день выходной. Собянин напомнил, что президент России Владимир Путин рекомендовал регионам самостоятельно принимать решение по поводу 31 декабря.- Президент порекомендовал субъектам Российской Федерации самостоятельно принять это решение (об объявлении 31 декабря нерабочим днем - Ред.) и пообещал, что в последующие годы для этого будет принят федеральный закон, - рассказал Сергей Собянин. - Мы, конечно, тоже не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения, организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников, и рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям, организациям, чтобы 31 число сделали для горожан выходным днем.Решение сделать 31 декабря выходным днем приняли уже 59 регионов России. О том, что последний день года у них будет нерабочим, объявили власти Свердловской, Ростовской, Астраханской областей, Дагестана, Удмуртии, Башкирии и Алтайского края, а также других субъектов РФ.