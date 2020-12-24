Власти Москвы и Подмосковья объявили 31 декабря 2020 года нерабочим днем. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.По его словам, бюджетные организации города, которые не участвуют в подготовке к праздникам, 31 декабря не будут работать.- Мы, конечно, не можем всех обязать 31 декабря не работать, но для тех бюджетных учреждений и организаций, которые не задействованы в подготовке к Новому году и праздникам, этот день будет выходным. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям, организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем,-сказал мэр Москвы в эфире телеканала \\"Россия 24\\".К слову, эту же инициативу поддержал и губернатор Московской области Андрей Воробьев. В его совместных с Собяниным говорится о рекомендации в адрес работодателей. Речь идет о призыве сделать для своих работников последний день декабря 2020 года выходным с сохранением зарплаты. Что касается бюджетных организация, то для них выходной будет обязательным.Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что российский президент президент поддержал идею, озвученную на расширенном заседании Госсовета - сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Власти более 30 регионов уже прислушались к словам главы государства и объявили 31 декабря выходным днем.