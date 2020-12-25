В Московской области начали тестировать совместные карты «Тройка» и «Стрелка». Это поможет местным жителям с большим комфортом пользоваться региональным транспортом.«На некоторых маршрутах апробация уже началась. В январе будут новые тесты, и в 2021 году месяц за месяцем будет внедрение, чтобы [пассажир] мог пользоваться одной картой, где бы то ни было в московском регионе. Такую цель мы задекларировали, программисты работают», — цитирует губернатора Подмосковья телеканал «360».Андрей Воробьев добавил, в настоящее время в московском регионе разрабатывается система взаиморасчетов для разных категорий граждан: для учащихся, льготников и других пассажиров, которые пользуются междугородними пересадками.Переход на единую карту оплаты будет постепенным, но в 2021 году вопрос планируется решить полностью, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».