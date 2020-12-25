Циклон «Грета» принес в Москву в пятницу обильный снегопад. По данным синоптиков, уже сейчас в городе высота снежного покрова местами достигла 12 сантиметров, прирост составил 2-3 сантиметра.«В результате снегопада высота снежного покрова составила: на ВДНХ и в Тушино – 10 сантиметров, на Балчуге – 7 сантиметров, у МГУ – 12 сантиметров», - цитирует сообщение метеорологов Москва 24.По прогнозам синоптиков снег будет идти в городе весь день. Температура воздуха в пятницу, 25 декабря, составит 1-3 градуса ниже ноля.Напомним, ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что в пятницу в городе выпадет до 20% месячной нормы осадков. Снег будет идти сильный и мокрых. Однако к вечеру метель утихнет, ветер ослабнет.Также специалист предупредил, что из-за непогоды на дорогах возможны заносы.«По возможности, не пользуйтесь личным авто! Берегите себя!» — цитирует Тишковца РИАМО.