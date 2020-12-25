Клуб «Adrenaline Stadium» закрыли на 30 дней за нарушение коронавирусных мер. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве в Северном административном округе провели проверку после публикаций в СМИ о том, что во время концерта музыканта Валерия Кипелова 4 декабря не соблюдался перчаточно-масочный режим и социальная дистанция. Руководство клуба ООО «Национальная концертная компания» не соблюдало условие по ограничению количества зрителей во время шоу. Кроме того, администрация не обеспечила рассадку посетителей в соответствии с требованиями социального дистанцирования. В результате проверки сотрудники Роспотребнадзора опечатали клуб и составили протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ об административном правонарушении и о временном запрете работы клуба.Однако когда сотрудники Роспотребнадзора 12 декабря решили провести контрольную проверку, печати на двери оказались нарушены. Пришлось опечатать двери повторно. Информация о нарушении была направлена начальнику УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, а также в Савеловский районный суд для приобщения к ранее направленным административным материалам в отношении ООО «Национальная концертная компания». Отметим, что это не первое нарушение клуба «Adrenaline Stadium», зафиксированное сотрудниками Роспотребнадзора. Ранее заведение было опечатано после концерта, проведенного 18 октября. Тогда клуб был закрыт на 30 дней.В итоге Савеловский районный суд 25 декабря признал ООО «Национальная концертная компания» виновным в административных правонарушениях и постановил прекратить работу клуба на 30 суток с момента фактического приостановления деятельности.