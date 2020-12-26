Накануне в Москве было выявлено 7315 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это не рекордное значение, однако, показатель госпитализированных москвичей один из самых высоких с начала второй волны. В больницы положили 1923 пациента.При этом из-под медицинского наблюдения сняли 5659 человек.— Напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщает оперштаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Москве.Из-за концерты группы рокера Кипелова закрывают Adrenaline Stadium. Столичный клуб не сможет работать 30 суток. Кейс примечателен тем, что проверяющих на концерте не было. Роспотребнадзор сделал выводы о безалаберном отношении организаторов к мерам безопасности по видео и фото в соцсетях. Во время концерта не соблюдали социальную дистанцию и пренебрегали масками.Несмотря на то, что этот Новый год будут встречать в реалиях пандемии, небольшие праздничные мероприятия все же состояться. «Комсомолка» составила подборку событий в Москве, который можно посетить детям и взрослым.