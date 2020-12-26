Очередной рейд по проверке соблюдения коронавирусных мер в Москве закончился штурмом. Полиция была вынуждена выломать дверь ресторана «Choice Moscow», работавшего после полуночи. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) вместе с полицией проверили заведение и обнаружили, что оно работает после 23 часов. О допущенных рестораном нарушениях журналистам рассказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.- Сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проведено обследование заведения Choice Moscow по адресу Лужнецкая наб., 2/4 строение 27, в котором на момент обследования, в 0:55 продолжалось обслуживание посетителей, подавалась еда и алкогольные напитки, - сообщил Ян Поповский. - Кроме того, в клубе осуществлялось курение кальянов и сигарет.Сотрудники ресторана всячески препятствовали рейду: они заперли дверь в заведение и не открывали. Сотрудникам полиции пришлось вскрыть ее при помощи спецсредств.- Таким образом, был нарушен указ мэра Москвы №68 о приостановлении представлении услуг общественного питания гражданам с 23:00 до 6:00,- рассказал Ян Поповский.По его словам, руководство ресторана ждет крупный штраф либо приостановление деятельности. За соответсвующие нарушения администрация заведения, согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, должна будет заплатить до 300 тысяч рублей либо остановить работу предприятия на срок до 90 дней по решению суда. Если выяснится, что кто-то из посетителей и персонала ресторана заболел коронавирусом, штраф за причинение вреда здоровью будет доходить до 1 миллиона рублей.Напомним, особый режим работы предприятий сферы досуга в столице был введен указом мэра Москвы Сергеем Собяниным в рамках борьбы с пандемией COVID-19. До 15 января 2021 года барам, ресторанам, кафе, дискотекам, боулингам, ночным клубам, караоке и другим предприятиям общественного питания запрещено обслуживать клиентов по ночам, с 23:00 до 6:00. При этом службы доставки готовой еды и торговля на вынос продолжают работать круглосуточно, на их деятельность ограничения не распространяются.Столичные власти рекомендую предприятиям сферы сервиса - кафе, ресторанам, барам, использовать систему регистрации по QR-кодам для контроля за посещениями клиентов и сотрудников. Система отслеживания номеру телефона и QR-кодам введена для того, чтобы оперативно предупреждать персонал и посетителей о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Если у кого-то из клиентов или сотрудников будет обнаружен COVID-19, благодаря регистрации можно быстро оповестить об этом других людей, чтобы они оперативно сдали тест на коронавирус.До 15 января в Москве также введены ограничения на работу учреждений культуры и спорта. В столице временно приостановлены многие культурные, выставочные, просветительские и развлекательные мероприятия, предполагающие большое количество зрителей. Изменился режим работы столичных театров и кинотеатров: число зрителей во время сеансов, представлений и на концертах не должно превышать 25% от общего числе мест. Купить билеты на концерты или спектакли, в музеи или на выставки сейчас можно только онлайн - традиционные кассы закрыты в целях профилактики COVID-19. Массовые спортивные и физкультурные мероприятия можно проводить только после согласования в столичном Департаменте спорта и в Роспотребнадзоре.