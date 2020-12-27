Жители столицы старше 60 лет с понедельника, 28 декабря могут записаться на вакцинацию от коронавируса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в персональном блоге на своем официальном сайте. По его словам, запись для пожилых людей будет открыта во всех пунктах, где проводится вакцинация. Сергей Собянин также добавил, что уже сделал прививку от коронавируса.- Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает, - написал мэр.Масштабная кампания бесплатной вакцинации москвичей против COVID-19 стартовала в столице с 5 декабря. Первыми от коронавируса привили учителей, медиков и работников социальных учреждений – людей, которые ежедневно рискуют своим здоровьем. Список профессиональных направлений постоянно расширяется. Сейчас записаться на бесплатную вакцинацию могут люди, работающие в сфере торговли и услуг, на транспорте, в промышленности, энергетике, в сфере ЖКХ, служащие МФЦ, работники культуры и спорта, сотрудники СМИ, волонтеры и члены религиозных организаций.Прививки против COVID-19 сегодня делают в 70 поликлиниках столицы. Со временем число прививочных пунктов в Москве вырастет до 170. Сделать прививку против COVID-19 могут москвичи, не имеющие хронических заболеваний и других противопоказаний. Для вакцинации необходимо прикрепиться к любой городской поликлинике. Выбрать день и время прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, мобильных приложениях, по телефону либо непосредственно в поликлинике.Препарат для вакцинации «Спутник V» состоит из двух компонентов. Первый компонент пациенту вводится после отрицательного теста на коронавирус и обязательного осмотра врача. Второй компонент вводят через 21 после первой прививки.Ранее вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что во время проведения клинических исследований вакцины «Спутник V» в столице были отработаны все этапы поставки препарата от производителя до потребителя. По словам Раковой, очень важно обеспечить правильные условия хранения вакцины. Ее должны перевозить и хранить в темном месте при температуре не выше минус 18 градусов. Для этого были закуплены специальные медицинские морозильные камеры, которыми оснащены все 70 столичных центров вакцинации. Кроме того, в столице построено центральное хранилище — мощная морозильная камера, где может одновременно храниться до миллиона доз вакцин.Как заверила Анастасия Ракова, столичные медики уже набили руку и отработали процесс вакцинации до деталей.- Полностью проработана логистика, тайминг, максимально эффективно организовано пространство, чтобы человеку было удобно и ожидать вакцинации, и полчаса быть под наблюдением после процедуры, - рассказала вице-мэр. - Мы максимально постарались, чтобы все действия мы могли перевести в электронный вид. Перед вакцинацией пациента обязательно осматривает врач и оформляет протокол медицинского осмотра, который вместе с результатами вакцинации отражается в электронной медицинской карте, и эти данные доступны для каждого врача, а также для пациента.