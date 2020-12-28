Более 20 миллионов пользователей ежемесячно посещают портал mos.ru. С момента запуска электронных сервисов и услуг москвичи обратились за ними свыше 1,8 миллиарда раз. Портал mos.ru является ключевым звеном цифровой экосистемы столицы: сегодня москвичи могут решить на нем онлайн практически любой вопрос, касающийся жизни в городе. Личные кабинеты на сайте зарегистрировали более 13 миллионов человек. Об итогах цифровизации городских сервисов столицы рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.- Создание цифровых экосистем, в которых на единой платформе собраны все услуги и сервисы, — мировой тренд. И Москва — один из лидеров в этом направлении, - отметила Наталья Сергунина. - Теперь многие повседневные вопросы можно решить без похода в госучреждение. В столице в электронном виде предоставляется свыше 370 услуг и сервисов. За все время москвичи воспользовались ими больше 1,8 миллиарда раз.На портале mos.ru москвичи рассчитываются за услуги ЖКХ, записываются к врачу в поликлинику, следят за успеваемостью детей в школе, оформляют документы. Через личный кабинет можно отслеживать статус услуг и следить за их исполнением. Благодаря персонализации портал позволяет не пропустить важные моменты – например, пришлет напоминание о том, что истекает срок действия паспорта или что вы записаны на прием к врачу. Кроме того, у пользователей есть возможность настраивать виджеты с актуальной для себя информацией и услугами. Так, виджет оплаты счетов «Мои платежи» активен почти у 6,5 миллиона человек, виджет «Здоровье» — у 3,7 миллиона, а виджет «Коммунальные услуги» — у 2,4 миллиона москвичей.Настоящим испытанием для цифровой экосистемы столицы стал 2020 год: из-за пандемии коронавируса многие городские сервисы и услуги были переведены в онлайн-формат. С начала года москвичам не пришлось предоставлять более 70 миллионов документов, то есть лишний раз обращаться в какое-либо ведомство за справками и другими необходимыми бумагами. Учреждения получили их самостоятельно через электронную систему взаимодействия. Благодаря цифровой экосистеме в столице во время пандемии COVID-19 удалось сохранить высокое качество городских услуг.На сайте mos.ru в этом году появились новые полезные функции. Каталог услуг был усовершенствован, и теперь чтобы быстро найти услугу, достаточно просто ввести ключевые слова, например «запись к врачу» или «электронный дневник». В сервисе «Мои платежи» появилась возможность задать шаблон платежа для операций, которые повторяются регулярно, и создать автоплатеж (например, для коммунальных услуг).В октябре на mos.ru был запущен еще один важный сервис: с его помощью москвичи могут принимать участие в благотворительности. Партнерами проекта стали благотворительные фонды, оказывающие поддержку детям и взрослым с врожденными патологиями, тяжелыми болезнями и инвалидностью. Фонды помогают малоимущим, а также заботятся о бездомных животных. Еще один сервис, недавно появившийся на mos.ru, помогает хозяевам потерявшихся домашних животных разместить объявление о пропаже и быстрее найти своего питомца.Воспользоваться городскими сервисами можно не только на сайте mos.ru, но и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». В сумме москвичи скачали оба приложения свыше 7,6 миллиона раз. Сегодня ими пользуются более 4,1 миллиона горожан.