Предстоящая неделя в Москве и Подмосковье будет холодной, но к началу Нового года мороз утихнет, в регионе установится небольшой минус. В первые дни января возможны небольшие осадки. Такой прогноз озвучила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.«Температура воздуха в городе будет около 0 °С, но прогнозы показывают, что уже в течение 1 января днем она будет понижаться, и 2 января вновь будет приниматься небольшой снежок, температура станет отрицательной, в течение всех суток до -5 °С», — цитирует Татьяну Позднякову RT.Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале недели ожидается аномальных холод, температура воздуха будет ниже климатической нормы.«В понедельник будет по-настоящему холодный день, когда температурный фон будет ниже нормы на три градуса», — цитирует синоптика телеканал «360».Однако холода продержатся недолго, во второй половине недели погода станет более комфортной.