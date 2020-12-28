В дни новогодних праздников московский транспорт будет работать без перерывов. Ожидается, что в период с 31 декабря по 8 января получится перевезти 42,4 миллиона пассажиров.График работы транспорта изменится, а в ночь с 31 декабря на 1 января и в ночь с 6 на 7 января железнодорожный транспорт и вовсе будет курсировать до утра.«Уже четвертый год подряд в ночь с 31 декабря на 1 января Московский метрополитен работает без перерывов. Так же всю ночь будут ездить и поезда по МЦК и МЦД», - говорится в официальном сообщении на сайте мэра города.Отмечается, что новый график поможет разгрузить поезда и не допустит большого скопления народа, передает ФАН.Помимо этого проезд на транспорте в новогоднюю и рождественскую ночь будет совершенно бесплатным.Добавим, что в новогоднюю ночь также будут работать 174 маршрута городского наземного транспорта. 59 из них будут курсировать круглосуточно, остальные будут работать до 03:30.В рождественскую ночь в городе останутся 15 ночных наземных маршрутов, и 168 маршрутов будут работать до 03:00, передает РИАМО.