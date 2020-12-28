В Москве будут полностью реконструированы 137 поликлиник. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал 28 декабря на открытии детской городской поликлиники №98, филиал №2 на улице Чертановская. Медучреждение вновь распахнуло двери после масштабного капитального ремонта и переоборудования. В этот же день в режиме видеоконференции Сергей Собянин открыл после реконструкции еще две детских поликлиники: филиал №2 ДГП №38 в центре Москвы и филиал №1 ДГП №140 в Северном Тушино.- Мы запустили в этом году масштабную программу реконструкции городских поликлиник. Это самая масштабная программа амбулаторного звена, которое находится на передовой, и практически все москвичи в течение года посещают поликлинику, - подчеркнул Сергей Собянин. - Огромный наплыв людей - здесь нужен комфорт, хорошее оборудование, комфорт для тех, кто приходит, для врачей и медицинских сестер. Три первых поликлиники мы запускаем в преддверии Нового года. Это хороший подарок и для москвичей, и для медицинского персонала.По словам мэра, в следующем году в Москве после капитального ремонта откроются еще десятки поликлиник.- Никогда в Москве с такой скоростью поликлиники не реконструировались: считанные месяцы проходят от начала до конца, - отметил мэр столицы.Глава московского правительства особо подчеркнул: несмотря на пандемию коронавируса и дефицит бюджета, программа реконструкции московских поликлиник останется приоритетной для столичных властей. Сергей Собянин поблагодарил врачей и медперсонал лечебных учреждений за их самоотверженную работу в сегодняшних непростых условиях.- Вы сегодня тоже находитесь на передовой: сегодня десятки тысяч москвичей болеют коронавирусом и находятся на амбулаторном наблюдении. Это, конечно, огромная дополнительная нагрузка. Но и, помимо этого, вы продолжаете делать свою основную работу. Спасибо вам огромное, - поблагодарил Собянин.Детская поликлиника на улице Чертановской закрылась на реконструкцию девять месяцев назад. Ремонтные работы велись в круглосуточном режиме. Здание полностью переоборудовали в соответствии с новыми московскими стандартами поликлиник. Кабинеты врачей расположены так, чтобы избежать очередей и скопления пациентов, а коридоры стали шире. Для детей с симптомами инфекционных заболеваний оборудован отдельный вход. В поликлинике появились комнаты отдыха для врачей и медсестер. Кроме того, было закуплено 877 единиц нового оборудования. За одну смену поликлиника сможет принимать до 320 пациентов.Напомним, программа реконструкции предусматривает капитальный ремонт и переоборудование 137 поликлиник. В 11 из них работы будут завершены до конца 2020 года, еще 26 поликлиник снова откроются в начале 2021 года. Кроме того, в разных районах Москвы построят еще 30 новых зданий поликлиник. Программа, рассчитанная до 2024 года, также предусматривает покупку нового оборудования для медучреждений, переобучение врачей и создание в поликлиниках новых рабочих мест для дополнительного персонала.Помимо прочего, новый московский стандарт поликлиник - это еще и удобная организация пространства и работы врачей. Вместо регистратуры за стеклом в медучреждениях оборудуют удобные стойки информации, за которыми работают консультанты. Дежурные врачи ежедневно ведут прием, а быстро получить справку или направление можно в специальном кабинете.