Настоящая детективная история приключилась в небольшом салоне-ателье в Москве на улице Большая Полянка. Из салона пропало готовое свадебное платье, в котором должна была идти под венец 25-летняя заказчица. А вынесла наряд, как удалось установить по камерам видеонаблюдения, другая молодая девушка.Пропажу хозяйка обнаружила в последние выходные декабря. Она приехала в салон и ждала невесту на финальную примерку, но как только вошла в помещение, поняла, что были непрошенные гости.Пудровое платье с сатиновой юбкой, в кружевах и со шлейфом, которое было сшито на заказ, исчезло. При этом замок на входной двери остался цел, а это значит, что открыли его ключом.Хозяйка побежала к охраннику и попросила проверить записи с камер видеонаблюдения, вскоре по ним распутали часть истории.В пятницу, когда все арендаторы здания разошлись, незнакомка, закутанная в шарф, незаметно взяла на охране ключ от ателье. После она вышла из здания через запасной выход, а в руках у нее был пакет, предположительно с платьем.Как стало известно сайту mk.ru, наряд стоит 31200 рублей. О пропаже хозяйка заявила в полицию, и, конечно же, сообщила невесте.Потеря очень огорчила молодую москвичку, но она не проронила и слезинки. Свадьба намечена на 22 января и времени для пошива нового наряда еще достаточно.