В понедельник, 28 декабря, в Московской области началась вакцинация пожилых людей от коронавирусной инфекции. Теперь прививку могут сделать местные жители в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.«С сегодняшнего дня мы открываем запись для жителей старше 60 лет. Прошу глав городских округов активно включиться в информационную кампанию. В праздничные дни вакцинация будет продолжена», - цитирует Стригункову телеканал «360».Министр добавила, что исключение составят только 1 и 7 января, в этот день прививочные пункты работать не будут. В остальные дни, даже в праздничные, запись будет проходить в штатном режиме.Добавим, что в настоящее время в области открыты 94 пункта вакцинации. С начала прививочной кампании в регион уже поступило почти 16 тысяч доз вакцины. На этой неделе ожидается поставка еще тысячи дополнительны доз для медиков и работников Роспотребнадзора.Следующая поставка состоится в январе 2021 года. В Подмосковье передадут 80 тысяч доз вакцины центра «Вектор», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».