В Москве появится научно-технологическая долина МГУ: она расположится на месте свалки строительного мусора в столичном районе Раменки. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на отведенной под строительство площадке уже начались работы по расчистке. Об этом столичный градоначальник рассказал в персональном блоге на сайте мэра Москвы, опубликовав несколько фотографий со стройплощадки.- Приступили к расчистке самой большой свалки строительного мусора на месте будущей научно-технологической долины МГУ, - написал Сергей Собянин и отметил, что проект потребует значительных усилий: «Работы, мягко говоря, немало».Несанкционированная свалка бытовых отходов давно вызывала нарекание жителей района Раменки. Сейчас с площадки вывозится мусор, земли готовятся под застройку. В рамках проекта Инновационный научно-технологический центр «Воробьевы горы» На этом участке появится сразу несколько кластеров: «Биомед», «Геотех», «Инжиниринг», «Инфотех», «Космос», «Нанотех», а также междисциплинарный и управленческий кластеры.Идею создания научно-технологичной долины МГУ в прошлом году поддержал Владимир Путин. Во время заседания попечительского совета МГУ 24 декабря президент подчеркнул, что первые объекты будущего инновационного центра необходимо открыть в ближайшие два года. Полностью инфраструктура научного городка МГУ должна быть готова к 2025 году.- Полагаю, что есть все возможности запустить первые объекты технологической долины уже в ближайшие полтора-два года. Прошу начать строительство не с административных представительских зданий, а с лабораторий и исследовательских площадок, - отметил Владимир Путин.