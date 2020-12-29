К концу текущей недели в Москве потеплеет, и в канун Нового года в городе ожидается плюсовая температура. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что 31 декабря также возможны небольшие осадки.«В ночь на 31 декабря температура будет слабоотрицательной, а дневная температура будет положительной, до +1 °С. В принципе, 31 декабря погода будет совсем не предновогодняя, облачно и местами небольшие осадки», — цитирует специалиста RT.Синоптик добавила, что на Новый год в Москве дождь будет чередоваться с мокрым снегом.«Новогодняя ночь также останется с осадками. Температура воздуха в столице ожидается -1...+1 °С. То есть, скажем так, не очень приятная для нас новогодняя погода», — отметила Позднякова.Напомним, ранее метеоролог Александр Голубев сообщил, что тепла погода продержится в столичном регионе в первые дни января, а вот 4 числа в Москву и Московскую область вернутся морозы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».