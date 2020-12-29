Жителям столицы, сделавшим прививку от COVID-19, будет восстановлен бесплатный проезд на общественном транспорте. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.- В качестве первого шага - москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины, - написал Сергей Собянин.Ранее мэр столицы рассказал, что уже сделал прививку от коронавируса. По его словам, ему часто задают вопрос, может ли вакцинация освободить от ограничительных мер, принятых для борьбы с ковидом.- Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни, - считает Сергей Собянин.Напомним, проездные, дающие право льготного проезда на общественном транспорте, были заблокированы для школьников, студентов и пенсионеров. Людям старше 65 лет в рамках мер борьбы с коронавирусом рекомендован режим домашней самоизоляции. Учащиеся старших классов, с шестого по одиннадцатый, переведены на дистанционную форму обучения. Кроме того, в режиме онлайн сейчас проходят занятия и у студентов столичных вузов и колледжей. Школьники и студенты для безопасности собственного здоровья должны соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу, рекомендует мэрия.Ранее список лиц, которым разрешена бесплатная вакцинация, был расширен для людей старше 60 лет. Запись для пожилых людей с 28 декабря была открыта во всех пунктах, где делают прививку от COVID-19.- Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает, - сообщил Сергей Собянин.А с 30 декабря записаться на прививку от ковида могут и студенты московских вузов старше 18 лет. Для учащихся младше 18 лет прививка пока недоступна, так как использование вакцины для несовершеннолетних еще не одобрено Министерством здравоохранения РФ.Кроме того, в список людей, которым рекомендована вакцинация, внесли лиц с некоторыми хроническими заболеваниями.- Сделать прививку от COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим. Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины, - сообщил Сергей Собянин.