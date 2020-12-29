Жителям столицы, сделавшим прививку от COVID-19, будет восстановлен бесплатный проезд на общественном транспорте. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.- В качестве первого шага - москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины, - написал Сергей Собянин.Ранее мэр столицы рассказал, что уже сделал прививку от коронавируса. По его словам, ему часто задают вопрос, может ли вакцинация освободить от ограничительных мер, принятых для борьбы с ковидом.- Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни, - считает Сергей Собянин.