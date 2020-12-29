Студенты московских вузов старше 18 лет могут пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте. Студенты могут записаться на бесплатную прививку от COVID-19 с 30 декабря.- Расширяется перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от COVID-19. Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет, - рассказал Сергей Сообянин.По его словам, студенты младше 18 лет пока не могут получить доступ к вакцинации, так как использование вакцины для несовершеннолетних еще не одобрено Министерством здравоохранения РФ.Кроме того, в список людей, которым рекомендована вакцинация, внесли лиц с некоторыми хроническими заболеваниями.- Сделать прививку от COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим. Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины, - отметил мэр столицы.Сергей Собянин дал совет не тянуть с прохождением вакцинации и поскорее обезопасить себя от COVID-19.- Длинные выходные - это хорошая возможность сделать прививку, чтобы уверенно чувствовать себя в новом году. Прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января, - отметил мэр Москвы.Ранее список лиц, которым разрешена бесплатная вакцинация, был расширен для людей старше 60 лет. Запись для пожилых людей с 28 декабря была открыта во всех пунктах, где делают прививку от COVID-19.- Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает, - сообщил Сергей Собянин.Напомним, масштабная кампания бесплатной вакцинации москвичей против COVID-19 стартовала в столице с 5 декабря. Первыми от коронавируса привили учителей, медиков и работников социальных учреждений – людей, которые ежедневно рискуют своим здоровьем. Список профессиональных направлений постоянно расширяется. Сейчас записаться на бесплатную вакцинацию могут люди, работающие в сфере торговли и услуг, на транспорте, в промышленности, энергетике, в сфере ЖКХ, служащие МФЦ, работники культуры и спорта, сотрудники СМИ, волонтеры и члены религиозных организаций.Для вакцинации необходимо прикрепиться к любой городской поликлинике. Записаться, выбрав день и время посещения, можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях, по телефону либо непосредственно в поликлинике.Препарат для вакцинации «Спутник V» состоит из двух компонентов. Первый компонент пациенту вводится после отрицательного теста на коронавирус и обязательного осмотра врача. Второй компонент вводят через 21 после первой прививки.