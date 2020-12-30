В подмосковном Подольское после реконструкции открылась одноименная станция МЦД-2. Работы в вокзальном помещении продолжались два года, зато сегодня это не просто остановка ж/д транспорта, а современный просторный вокзал.«Очень рад, что мы открываем здесь очередную комфортную станцию. Стратегическая задача в том, чтобы транспорт в нашем мегаполисе был доступным, комфортным и удобным», - заявил на открытии станции губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Отмечается, что максимального комфорта для пассажиров, а также снижения стоимости билетов на пригородный транспорт удалось достичь благодаря интеграции транспортных система столицы и области, передает телеканал «360».Добавим, что поезда по направлениям МЦД в часы пик движутся с рекордно короткими интервалами – всего шесть минут. Открытие новых пригородных станций позволило разгрузить пассажиропоток сразу на нескольких востребованных направлениях.В планах на будущее – открытие станций МЦД в Раменском, Химках, Зеленограде, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».Напомним, ранее генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров сообщил, что в 2020 году точность прибытия пригородных поездов составила 99%. Из-за ограничительных мер на фоне пандемии пассажиропоток в транспорте сократился, однако благодаря открытию МЦД пригородным сообщением начали пользоваться больше жителей региона, передает РИАМО.