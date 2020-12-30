Поход в московский торговый центр закончился серьезной травмой для трехлетней посетительницы. Девочка была с семьей, но это не уберегло ее от несчастья.Все случилось 29 декабря в торговом центре на улице Люблинская в Москве. Семья из Грозного, которая приехала в гости к родственникам, отправилась за подарками.Родители совершили покупки, чтобы порадовать всех шестерых детей и отвели наследников на фудкорт. Обратно первой на эскалатор зашла мама с трехлетней малышкой. Она держала девочку за руку, но в самом низу кроха отцепилась и упала.Нескольких секунд хватило, чтобы правая рука девочки попала под гребенку.Как стало известно сайту mk.ru, мама быстро подхватила плачущую малышку, но пальцы уже были серьезно повреждены.Врачи госпитализировали девочку, в больнице приложили все усилия, чтобы сохранить руку маленькой пациентке. Теперь она восстанавливается после операции.