В 2021 году в Москве планируется открыть более 10 новых станций метро. Все они станут частью новой Большой кольцевой линии (БКЛ) городского метрополитена.Сообщается, что за 12 месяцев в городе будет построено 23,8 километра линий подземки и откроется 11 новых станций: «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужскую» («Воронцовская») и «Зюзино», передает Москва 24.Отмечается, что за последние десять лет в Москве уже было введено в строй 305 километров линий, 148 станций, три дополнительных вестибюля метро, МЦК и МЦД, а также 10 электродепо. К концу 2021 года планируется завершить проходческие работы на БКЛ, а полностью кольцо замкнется в 2022 году.Всего протяженность Большого кольца составил 70 км, а на линии расположится 31 станция, 10 из которых уже доступны для пассажиров, передает РИАМО со ссылкой на mos.ru.