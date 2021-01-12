Художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман предложил столичным властям открыть в театре пункт вакцинации от коронавируса. Вслед за Михайловским театром из Санкт-Петербурга сотрудники «Геликон-оперы» хотели бы предоставить свое помещение для того, чтобы как можно больше людей имели возможность сделать прививки.- Мы готовы присоединиться к инициативе наших коллег и обратиться к мэру Москвы с предложением открыть в «Геликоне» мобильный пункт вакцинации от СOVID-19, - написал Дмитрий Бертман на своей странице Facebook.Худрук «Геликон-оперы» сообщил, что уже сделал прививку от СOVID-19, как и многие его коллеги. Поскольку зал театра в соответствии с правилами сейчас заполняется только на 25%, коллектив был бы рад, если бы у каждого, кто приходит на спектакль, была возможность пройти вакцинацию.- Необходимо как можно быстрее всем использовать результаты ученых для победы, для здоровья близких, для восстановления полных публикой наших театральных залов, - пишет Дмитрий Бертман. - Так как наш театр сейчас работает на 25% вместимости зала, мы обращаемся в правительство Москвы, чтобы в нашем театре открыли мобильный пункт вакцинации для желающих привиться от СOVID, чтобы каждый, кто идет к нам, мог сделать прививку. Может, он бы мог работать и днем, не только в вечернее время, и тогда мы могли бы вакцинировать и наших сотрудников, артистов, и наших зрителей, москвичей. Это было бы очень здорово и помогло бы нам стать безопаснее и ближе к московским зрителям. Мы – за безопасный театр.