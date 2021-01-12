В Москве будет запущена новая программа поддержки стартапов, связанных с инновациями и технологиями - StartHub.Moscow. Это проект Агентства инноваций Москвы, организации, подведомственной столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.Заявки на участие в StartHub.Moscow подали 956 компаний, субъектов малого и среднего бизнеса. В течение января все кандидаты пройдут экспертизу. Из общего числа оргкомитет отберет ровно 100 резидентов нового проекта. Далее по каждому из них будет создана дорожная карта развития бизнеса, на каждом этапе с участниками будут работать профессиональные эксперты-практики - менторы и трекеры.- Отобранные 100 команд получат бесплатную программу-конструктор для развития бизнеса, инфраструктуру совместного пользования в центре Москвы и другие возможности для вывода их проектов на новый уровень, - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. - Кроме того, с ними будут работать опытные наставники, а консультировать - лидеры рынка.Программа рассчитана на пять месяцев. В течение этого времени резиденты StartHub.Moscow смогут получать новые знания через воркшопы и вебинары, получать консультации экспертов или вести поиск потенциальных инвесторов на бизнес-завтраках и конференциях. Итогом станут презентации бизнеса, которые стартаперы смогут представить заинтересованным венчурным фондам.Кроме того выпускники проекта в дальнейшем получат возможность вступить в «Клуб основателей» - это доступ к различным закрытым бизнес-мероприятиям StartHub.Moscow.Основной площадкой StartHub.Moscow станет территория бывшей фабрики «Красный Октябрь» в центре Москвы. Резиденты получат здесь не только офисное пространство в формате shared desk (так оборудовали свои офисы крупнейшие мировые компании - рабочие места не как скучные комнатушки с рядами строгих столов, а нечто среднее между модным кафе и домашней зоной отдыха), но и нетворкинг, переговорные комнаты, конференц-залы.