Сотрудники полиции задержали в Долгопрудном двух женщин, которые подозреваются в краже денег у пенсионерки. Мошенницы представились пожилой женщине сотрудницами социальных служб и обманом похитили у нее деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.«На улице одна из злоумышленниц подошла к 87-летней местной жительнице, представилась социальным работником и предложила помощь в оформлении документов на проведение ремонта ее квартиры. После этого лжесотрудница вместе с сообщницей вошли в жилище к пенсионерке», – цитирует начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрову РИАМО.Отмечается, что пока пенсионерка заполняла на кухне документы, которые ей дали мошенницы, воровки вытащили у нее из комнаты деньги и ювелирные украшения. Общий материальный ущерб составил около 350 тысяч рублей.Задержанными оказались уроженки Владимирской области в возрасти 35 и 53 лет. Обе они ранее уже были судимы. В отношении женщин возбуждено уголовное дело, сейчас они заключены под стражу, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».