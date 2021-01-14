Мэр Москвы Сергей Собянин еще на неделю продлил в Москве все действующие ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Исключение было сделано для школьников: с понедельника, 18 января, учащиеся московских школ с 1 по 11 классы возвращаются на очные занятия. С этой же даты будут разблокированы льготные школьные проездные на общественный транспорт. Сергей Собянин подписал соответствующий указ, опубликованный на сайте мэра Москвы.- Эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной. С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса. Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей, - написал Сергей Собянин. - С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек – столько же, сколько и накануне праздников.Из-за сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуации столичный градоначальник подписал указ о продлении всех ограничительных мер до четверга 21 января. Московские вузы, колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы еще неделю будут проводить занятия в дистанционном режиме или оставаться на каникулах.Как подчеркнул Сергей Собянин, в ближайшие дни станет ясно, как развивается ситуация с заболеваемостью COVID-19. По мнению эпидемиологов, именно неделя необходима для того, чтобы ситуация переломилась в ту или иную сторону, и были приняты решения о снятии запретов или необходимости продления ограничительных мер на более длительный срок.- Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений, - отметил Сергей Собянин. - Чтобы так и произошло, каждому из нас следует быть максимально осторожным. Предприятия и организации должны скрупулёзно выполнять предписания санитарных врачей. А граждане – соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты.Мэр столицы призвал москвичей как можно скорее пройти вакцинацию от коронавируса. Это позволит сформировать коллективный иммунитет и быстрее вернуться к обычной жизни.- Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни, - подчеркнул Сергей Собянин.С 14 января в Москве открываются 30 дополнительных прививочных пунктов на базе городских поликлиник. Общее число пунктов вакцинации планируется увеличить до 100. Сделать прививку могут горожане старше 18 лет без хронических заболеваний. Вакцинация на прививочных пунктах проводится ежедневно, без выходных и праздничных дней. Выбрать день и время прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, мобильных приложениях, по телефону либо непосредственно в поликлинике.Списки москвичей, которым показана вакцинация, постоянно расширяется. С 28 декабря 2020 года делать прививки разрешили людям старше 60 лет после того, как Минздрав РФ одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» пациентам старшего возраста. А с 30 декабря записаться на прививку могут столичные студенты старше 18 лет.