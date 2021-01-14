В Гидрометцентре рассказали, что оставшиеся зимние месяцы не будут ровными. Россиян ждут как морозы, так и оттепели. Крещенские холода могут смениться более комфортной, теплой погодой, но это ненадолго. Такой прогноз озвучил заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.«Зима не будет ровной. Будут и оттепели, и приливы холода. Но периоды, когда температура может опускаться до минус 15 и даже до минус 25, вполне реальны», - цитирует синоптика «Российская газета».При этом средняя температура воздуха до конца зимы будет сохраняться на уровне не ниже 10 градусов мороза. Как отмечает Киктев, климатической нормой для января и февраля считается температура около 6 градусов ниже нуля.«Данные за последние тридцать лет показывают: средняя температура в декабре - это примерно минус пять, в январе - минус шесть с небольшим, в феврале - минус 6,4», - отметил эксперт.Напомним, накануне, 13 января, сотрудники МЧС предупредили жителей столичного региона о сильном снегопаде. Ожидается, что за сутки в городе может выпасть 20% месячной нормы осадков, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».