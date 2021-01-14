В Госдуме прокомментировали продление ограничительных мер в Москве на фоне пандемии до 21 января. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что для улучшения эпидемиологической обстановки в регионе важно соблюдать все предписанные указания.«Все решения региональная власть принимает исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном регионе… Несмотря на то, что ситуация не ухудшается, а где-то даже улучшается, необходимо все равно соблюдать все предписанные рекомендации и быть предельно ответственными и осторожными для того, чтобы быстрее побороть эту эпидемию», — цитирует Нилова RT.Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о продлении ограничительных мер, действующих в городе из-за коронавируса, еще на одну неделю, до 21 января. Градоначальник отметил, что ближайшие дни покажут тенденцию по заболеваемости и уже на следующей неделе будет понятно, можно ли ослабить ограничения или их необходимо будет продлить еще на некоторое время.Исключение решено было сделать для школьников. С 18 января ученики с 1 по 11 классы перейдут с дистанционного на очный формат обучения, пишет Москва 24.