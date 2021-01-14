Следователи выяснили обстоятельства гибели братьев в квартире на улице Аносова в Восточном округе Москвы. Тела мужчин были найдены 3 января.По версии оперативников, перед трагедией мужчины поссорились. В итоге один из братьев ударил другого ножом. На теле погибшего насчитали семь ножевых ранений. Поняв, что натворил, мужчина покончил с собой.Как стало известно сайту mk.ru, в тот день 61-летний погибший не вышел на работу. Сотрудники транспортной компании стали бить тревогу и разыскивать водителя. На телефонные звонки он не отвечал, тогда домой к нему отправился коллега. Звонок в дверь тоже не дал результата, хозяин не открывал. Тогда мужчина решил заглянуть в окно, квартира располагается на первом этаже, и данная процедура оказалась возможна.На полу лежали тела окровавленных мужчин 61-го и 58 лет. Вскоре сотрудники МЧС вскрыли дверь, тогда стало понятно, что в квартире произошло что-то страшное.Погибшие оказались братьями, оба были зарегистрированы по данному адресу. Соседи отметили, что в день трагедии никаких посторонних звуков не слышали. Мужчины жили тихо, работали, алкоголем не злоупотребляли, в гости к ним никто не ходил.На месте изъяли два ножа, отпечатки пальцев, окурки, сотовые телефоны. Все указывало на то, что никого постороннего в квартире не было.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». После проведения всех экспертиз, статья может измениться.