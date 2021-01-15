Как правило, в феврале в Московском регионе выпадает меньше осадков, чем в первые два месяца зимы. Однако в этом году февраль обещает быть снежным, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Она добавила, что температура воздуха будет комфортной и не опустится ниже климатической нормы.«Среднемесячная температура февраля в столице составляет минус 7,7 градуса. Ожидается, что она будет выше на один градус, то есть составит в среднем минус 6,7 градуса. Преобладающие ночные температуры - минус 7-12 градусов, дневные - минус 1-6 градусов», - цитирует синоптика «Российская газета».Отмечается, что морозные дни в феврале все-таки могут случаться, не исключено, что дневные температуры будут падать до минус 15 градусов, а ночные и вовсе – до минус 20 градусов.Паршина добавила, что в этом году февраль станет примером традиционного переходного месяца, и последних числах в городе уже будет чувствоваться приближение весны.Напомним, ранее сообщалось, что минувшая ночь стала самой холодной в Подмосковье за последние четыре года. Температура воздуха в области опустилась до минус 26 градусов и побила рекорд последних лет, передает Москва 24.