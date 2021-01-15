Число преступлений, совершенных за год на территории Московской области, в 2020 году снизилось на 4% по сравнению с данными за 2019 год. Об этом сообщил руководитель Главного управления региональной безопасности области Роман Каратаев.Он добавил, что за минувший год число убийств сократилось на 15,5%, грабежей - на 7,4%, квартирных краж – на 31,9%, угонов - на 26,5%. Также уменьшилось число преступлений, совершенных в общественных местах и количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, передает РИАМО.«Сейчас все больше процессов и сервисов переводится в онлайн, поэтому отмечается и рост количества мошеннических операций в сети Интернет», - отметил Каратаев.Он добавил, что сферы мошенничества в современном мире быстро меняются, поэтому в любой ситуации необходимо постоянно сохранять бдительность.«Если возникло сомнение по той или иной услуге, которую предлагают по телефону, – лучше посоветоваться с родными или друзьями. По фактам мошенничества нужно сразу обращаться в правоохранительные органы», - цитирует Каратаева интернет-издание «Подмосковье сегодня».