С 19 января бесплатная вакцинация станет доступна для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге на сайте мэра Москвы.- Со вторника, 19 января 2021 года, мы расширяем охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых категорий работающих москвичей. Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане, - написал Сергей Собянин.Мэр столицы напомнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных и праздничных дней. Выбрать день и время прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, мобильных приложениях, по телефону либо непосредственно в поликлинике. Препарат для вакцинации «Спутник V» состоит из двух компонентов. Первый компонент пациенту вводится после проведенного теста на антитела и обязательного осмотра врача. Второй компонент вводят через 21 день после первой прививки.Напомним, масштабная вакцинация стартовала в Москве с 5 декабря. Первыми от коронавируса привили учителей и медицинских работников - людей, постоянно подвергающихся риску на рабочем месте. Список москвичей, которым показана вакцинация, еженедельно расширяется. С 28 декабря 2020 года делать прививки разрешили людям старше 60 лет после того, как Минздрав РФ одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» пациентам старшего возраста. Москвичи старше 60 лет относятся к самой большой группе риска и тяжелее всего переносят COVID-19.С 30 декабря записаться на прививку могут столичные студенты старше 18 лет (для этого потребуется студенческий билет), а также люди, работающие в вузах, колледжах и других учебных организациях. Студенты младше 18 лет пока не могут пройти вакцинацию, так как Минздрав РФ еще не одобрил применение вакцины для детей и подростков.С 13 января в список людей, которым доступна вакцинация, добавились сотрудники туристического и гостиничного бизнеса, научные работники, сотрудники сферы недвижимости, информационных технологий, телекоммуникаций и связи. Кроме того, записаться на прививку могут москвичи, работающие в сфере медицины, образования, культуры, промышленности, энергетики, строительства, торговли и услуг, общественного питания, транспорта, ЖКХ, спорта, в городских социальных службах, в СМИ, в органах правопорядка, в НКО и религиозных организациях, в банковском и финансовом секторе, а также в органах власти и бюджетных учреждениях. Прививки доступны для волонтеров и участников религиозных объединений.Число прививочных пунктов при городских поликлиниках Москвы постоянно растет. С 14 января к работе приступили еще 30 пунктов вакцинации от COVID-19 (таким образом в городе их стало 90). Со временем общее число пунктов в столице будет расширено до 100.