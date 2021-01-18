Для проведения крещенских купаний в Московской области подготовили 220 оборудованных мест. Как рассказал министр по благоустройству региона Михаил Хайкин, 66 специализированных мест для купаний подготовили на открытых водоемах, 75 – на прудах, а еще 79 – эту купели.«Ожидаемая погода — [мороз] -20 днем и -19 ночью. И 19 января -16 градусов днем. Температура может быть ниже, как сегодня у нас в некоторых районах температура до -28 доходила», — цитирует министра телеканал «360».Михаил Хайкин добавил, что около каждой купели выложили специальные деревянные настилы, рядом оборудовали теплые раздевалки и туалеты. Также возле мест для купаний будут работать зоны с горячим питанием и напитками. Необходимую помощь и поддержку местным жителям окажут дежурные волонтеры.Напомним, ранее бывший главсанврач и академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о том, что после прививки от коронавируса участвовать в крещенских купаниях не стоит. Также во время массового мероприятия необходимо соблюдать дистанцию, ведь подхватить вирус можно даже на улице в мороз.