Одна из самых востребованных среди предпринимателей мер поддержки в Москве - кредиты под гарантии столичных властей. Этим занимается Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд), который является подразделением Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Сегодня Фонд подвел итоги своей работы в 2020 году.- Московский гарантийный фонд предоставил предпринимателям столицы поручительства объемом 10,7 миллиарда рублей, - сообщил журналистам руководитель московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. - С их помощью компании, по уточненным данным, получили кредиты на сумму 23,2 млрд рублей. Это на 57% больше показателей, утвержденных национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Алексей Фурсин отметил, что в документе было предусмотрено, что за год совокупный объем кредитов с государственной гарантийной поддержкой для столичного бизнеса составит 14,8 миллиарда рублей.Перевыполнение плана по гарантиям под кредиты связано, конечно же, с пандемией коронавируса - столичные власти объявили беспрецедентные меры поддержки бизнесу.В частности, Московский гарантийный фонд:- упростил процедуры утверждения соискателей меры поддержки при работе с крупнейшими банками и участниками госзаказа,- снял ранее действовавшие ограничения на оказание поддержки компаниям, работающим с подакцизными товарами,- снял ограничения по компаниям, имевшим задолженность по налоговым платежам.- Две трети поручительств предпринимателям в 2020 году было оформлено в целях кредитования на пополнение оборотных средств, - подчеркнул Алексей Фурсин. - При этом половина объема поручительств Фонда выдана компаниям из сферы торговли, треть совокупно приходится на производство, строительство, транспорт, медицину, оставшаяся часть на различные услуги и другие отрасли.Напомним, что предприниматели могут обращаться в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, если для получения необходимого кредита им не хватает собственного залога. Сотрудники Фонда изучают финансовые дела соискателей и выбирают надежных. Эти гарантии могут покрыть до 70% залога.Работа Фонда в цифрах:- Более 11,5 тысяч поручительств выдано за годы работы организации.- Более 90 млрд рублей - их общая сумма.- Более 185 млрд рублей привлек бизнес благодаря гарантиям Фонда.- 20 млн рублей - средний размер поручительства.- 100 млн рублей - максимальный.КСТАТИНапомним, что также в Москве действует программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Городской бюджет может субсидировать до 8% по кредитам, взятым после 15 апреля 2020 года. Если займ был сделан раньше, - до 6%.