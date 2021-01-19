Сильнейший за последние пять лет перепад температур ожидается в московском регионе к концу недели. Пару дней назад в городе наблюдались аномальные холода, а уже к выходным в регион придет оттепель. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.«У нас бывает, когда после январских морозов повышается температура. В этом году второй раз такие резкие колебания. В начале января наблюдалась [такая] оттепель, что даже среднесуточная температура воздуха была положительной», — цитирует метеоролога телеканал «360».Наиболее ощутимая смена погоды произойдет в среду, 21 января, добавила синоптик. Ночью морозы достигнут -16 градусов, а днем уже ожидается от 4 до 6 градусов мороза. В этот день в городе будет облачно, пойдет снег.«Если у нас 19 января температура воздуха была на 10 градусов ниже климатической, то к концу недели она будет выше на 10 градусов. За эту неделю мы из лютой зимы попадем по ощущениям к концу марта», - подытожила синоптик.Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на морозы в крещенских купаниях в минувшую ночь приняли участие более 175 тысяч жителей Московской области. Как отметили в МЧС, местами температура воздуха в регионе достигала -25 градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».