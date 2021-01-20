Снегопад и ледяной дождь: Москвичей предупредили о погодных аномалиях

Москвичей предупредили о ледяном дожде Фото: архив КП

Жителей столичного региона предупредили о непогоде, которая надвигается на Москву. Вечером 21 января в Москве и области пойдет снег, который будет идти с перерывами до пятницы, 22 января. А в последний рабочий день он превратится в ледяной дождь и покроет коркой припаркованные авто, здания и проезжую часть.

- К выходным вовсе ожидается потепление до +1... +3 градусов, что на восемь градусов выше нормальных январских температурных показателей, - отметили на сайте правительства Московской области. - Ветер будет дуть южных направлений четыре-семь метров в секунду с порывами до 11-13 метров в секунду.

Автомобилистам региона рекомендуют в этот день воздержаться от поездок и, по возможности, остаться дома. В связи с надвигающимися неблагоприятными погодными условиями дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности. Дороги планируют обрабатывать противогололедными материалами и оперативно справляться с выпавшими осадками, сообщает телеканал «360».

Между тем, ночь с 17 на 18 января стала самой холодной за последние четыре года. Температура воздуха в некоторых районах региона опускалась до - 29 градусов, пишет ФАН.