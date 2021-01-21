Число замозанятых москвичей в 2020 году выросло в 2,5 раза

Число самозанятых в Москве выросло в 2,5 раза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошлый год число самозанятых граждан в Москве выросло в 2,5 раза. В настоящее время таких работников в городе насчитывается 479 тысяч человек.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на фоне пандемии число самозанятых растет ежемесячно.

«Популярность режима самозанятых у москвичей растет. Ежемесячно этот статус регистрируют в среднем 24 тысячи человек», — цитирует Ефимова РИАМО.

По словам заммэра в качестве самозанятых в столице сейчас регистрируются те, кто ранее работал неофициально, а также бывшие наемные работники и предприниматели.

Владимир Ефимов также добавил, что за прошлый год в бюджет Москвы поступило 1,17 миллиарда рублей от налога на профессиональный доход, что почти в два с половиной раза выше, чем годом ранее. В целом за 2020 год доход москвичей составил 120 миллиардов рублей, передает Москва 24.

«Самыми популярными видами деятельности у плательщиков налога на профессиональный доход, указавших вид деятельности при регистрации, стали строительство, доставка, сдача квартир в аренду, маркетинг, реклама, такси, услуги курьера», - отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.