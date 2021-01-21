Пять человек спасли из горящего общежития в Москве

Спасатели справились с возгоранием в общежитии Фото: REUTERS

Сообщение о возгорании на пульт дежурного экстренной службы поступило в первой половине дня, 21 января. На северо-востоке Москвы огонь охватил четырехэтажное здание общежития, которое расположено на улице Летчика Бабушкина. Помещение вплотную прилегает к рынку.

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты приступили к эвакуации жителей. 60 человек были выведены на улицу, в безопасное место.

А уже во время активного тушения, сотрудники экстренной службы вывели из помещения еще пятерых человек.

В настоящий момент возгорание локализовано. Идет проливка здания, устанавливаются все подробности, в том числе, площадь возгорания, сообщает Пятый канал.