Попавший в Электростали в ДТП водитель автобуса имеет 30-летний стаж работы

Водитель автобуса имеет 30-летнйи стаж работы Фото: СОЦСЕТИ

В Мострансавто рассказали о водителе автобуса, который врезался в здание кинотеатра в Электростали.

Мужчина имеет большой опыт работы, он за рулем более 30 лет, причем все эти годы работал на одном месте.

- Водитель работает на предприятии больше 30 лет. На линии находился после двухдневного отдыха, - рассказали телеканалу «360» в пресс-службе Мострансавто.

Перед выходом на линию сотрудник прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр. Никаких жалоб на состояние здоровья от него не поступало.

Что именно произошло в пути, предстоит выяснить соответствующим органам. Во время движения по маршруту № 8 «микрорайон Северный — ЭДСК», на пересечении улиц Николаева и Тевосяна, водитель не справился с управлением перед пешеходным переходом и врезался в здание.

- Всего в автобусе находилось 23 человека, 10 из них пострадали, - отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Спустя несколько часов после ДТП сообщалось. что число пострадавших увеличилось до 17 человек, пишет газета "Известия".

Пострадавшие находятся в Ногинской больнице. Один человек получил перелом, у троих сильные ушибы, остальные отделались легкими травмами.