В Подмосковье у мужчины изъяли около килограмма марихуаны

Полиция задержала мужчину, который выращивал марихуану в морском контейнере Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сергиево-Посадском городском округе задержали местного жителя за незаконное хранение и выращивание марихуаны. По данным правоохранительных органов, 26-летний молодой человек выращивал наркотик в морском контейнере.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника в кармане куртки обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения. Результаты химического исследования показали, что изъятое является марихуаной массой 6 граммов», — цитирует начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяну Петрову РИАМО.

После обыска в автомобиле мужчины были найдены и изъяты еще пять пакетов с аналогичным содержимым.

Позже выяснилось, что молодой человек оборудовал на дачном участке морской контейнер под лабораторию по культивированию наркосодержащих растений. Мужчина закупил семена, удобрения и все необходимое оборудование.

В результате, полиция обнаружили и изъяла у нарушителя более 800 граммов наркотиков. В настоящее время мужчина отправлен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».