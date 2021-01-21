МВД России готовится к охране правопорядка на несанкционированных митингах

В МВД России заявили о подготовке территориальных подразделений к охране порядка во время незаконных массовых митингов 23 января. По словам первого замминистра внутренних дел РФ Александра Горового, у силовых структур есть законные основания привлечь к ответственности лиц, призывающих людей в соцсетях принять участие в несанкционированных мероприятиях.

- Уже на сегодня территориальные подразделения МВД России по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий на субботу, - сообщил Александр Горовой на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве. - Когда некоторые «квази-политики» через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране. У нас есть для этого все правовые основания до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений. Пленум Верховного суда №28 от июня 2018 года, 10 статья 54 Федерального закона позволяют нам это делать.

Ранее Генпрокуратура РФ предупредила о возможных последствиях граждан, рассылающих в соцсетях призывы присоединиться к незаконным митингам в субботу 23 января. Публикации с такими призывами представители ведомства выявили во время мониторинга социальных сетей, по каждому случаю принимаются меры прокурорского реагирования.

Расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по Москве прошло 21 января, на нем были подведены итоги работы органов правопорядка в 2020 году. Так, в прошлом году в столице более чем на 25% снизилось общее количество серьезных преступлений, в том числе убийств, грабежей и разбоев.

Кроме того, в 2020 году город достиг рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения. Число погибших на дорогах Москвы по сравнению с 2019 годом снизилось на 17%. Уменьшился и целевой показатель социального риска: планируется, что к 2030 году в России будет достигнут такой уровень безопасности, что число погибших в ДТП не будет превышать 4 человек на 100 тысяч населения. Уже сейчас в Москве этот показатель составляет 2,9 человека на 100 тысяч населения. По сравнению с 2010 годом он уменьшился в 2,3 раза (тогда в ДТП гибли 6,6 человек на 100 тысяч населения).

Сегодня целевой показатель социального риска в столице соответствует уровню многих развитых стран мира. По данным МВД России, снижение аварийности на дорогах Москвы за последние 10 лет позволило сохранить 2,5 тысячи жизней.