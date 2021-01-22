В 2021 году Москва закупит еще 400 электробусов

Москва планирует закупить еще 400 электробусов Фото: Павел КЛОКОВ

В 2021 году Москва закупит 400 новых электробусов. Этот вид транспорта отлично справился со столичными морозами, которые пришли в город в январе, и заслуживает доверия.

Исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев рассказал, что справиться с температурными перепадами элетротранспорту помогли литий-титанатные батареи.

«Благодаря данной системе электробус может работать в оптимальных режимах при любых погодных условиях. Система термостатирования является инновационной разработкой, которая при температуре окружающей среды ниже нуля подогревает батарею, а выше 30 градусов производит ее охлаждение», - цитирует эксперта РИАМО.

Напомним, переход на электротранспорт Москва начала два года назад. За это время в столице появилось порядка 600 электроавтобусов. На сегодняшний день этот вид транспорта работает на 42 городских маршрутах, и с момента своего появления перевез уже порядка 70 миллионов пассажиров.